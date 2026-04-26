アイドルグループ・Juice=Juiceの井上玲音と林仁愛が、4月21日から24日までニッポン放送の番組『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬〓製作所』にゲスト出演し、大ヒット曲『盛れ！ミ・アモーレ』の制作秘話や楽曲に込めた思いを語った。番組はポッドキャストでも配信されている。 Juice=Juiceは2013年にハロー！プロジェクトのアイドルグループとして結成された。メンバーログインして続きを読むThe post Juice=Juice 井上玲音 &a