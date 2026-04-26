回し車の中をひたすら走り続けるネズミ。その行動には、さまざまな説明が与えられてきた。しかし、それらの仮説は必ずしも実験結果と一致しないという。ネズミはなぜ、同じ場所を走り続けるのか？※本稿は、動物心理学者の中島定彦『ネズミはなぜ回し車で走るのか』（岩波書店）の一部を抜粋・編集したものです。ネズミが回し車に惹かれる理由とは動物はなぜ回し車で走るのだろうか？これまでにいろいろな仮説が提唱されてきた。