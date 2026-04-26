突然ですが、「ワンチャン」が何の略か知っていますか？Z世代で広く使われている…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「ワンチャンス」でした！ワンチャンとは、「ワンチャンス」を省略した若者言葉です。「一度のチャンス」や「もしかしたら可能性があるかもしれない」といった意味で使われ、主にカジュアルな会話やSNSで広く用いられています。日常では、「ワンチャン間に合う」「ワンチャンいけるかも」といった形で、