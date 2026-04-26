〈今年こそ「勉強を手に入れる」。挫折を繰り返すあなたに贈る、学習の質を変えるための思考のレッスン〉から続く勉強が続かないのは実は意志の弱さではなく、時間の質のコントロールにあるのかもしれません。文学研究者で、ベストセラー『アカデミックライティングの教科書』（光文社）の著者・阿部幸大さんが推奨するのが、25分集中＋5分休憩＝30分のサイクルで知られるポモドーロ・テクニック。集中するための方法論としての