俳優で「少年隊」の植草克秀（59）が25日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演し、父の職業を明かした。子供の頃から車が好きだったという植草は、自宅に車はあったのか？と聞かれると「ありましたね。うちの親父のお兄さんと、うちの親父とで材木屋をやっていまして」と語った。さらに「あの頃はアメ車が流行っていたんです。だからアメ車を結構…サンダーバードとか、リンカーンとか乗っていまし