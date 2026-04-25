[4.25 J1百年構想リーグ WEST第12節](ピースタ)※18:30開始主審:谷本涼<出場メンバー>[V・ファーレン長崎]先発GK 1 後藤雅明DF 3 関口正大DF 4 エドゥアルドDF 22 翁長聖DF 29 新井一耀MF 5 山口蛍MF 11 ノーマン・キャンベルMF 23 米田隼也MF 24 山田陸MF 41 長谷川元希FW 9 チアゴ・サンタナ控えGK 13 波多野豪DF 17 高畑奎汰DF 37 佐々木奈琉DF 45 ノ・ヒョンジュンMF 10 マテウス・ジェズスMF 19 澤田崇MF 34 松本天夢FW