長崎vsG大阪 スタメン発表
[4.25 J1百年構想リーグ WEST第12節](ピースタ)
※18:30開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 3 関口正大
DF 4 エドゥアルド
DF 22 翁長聖
DF 29 新井一耀
MF 5 山口蛍
MF 11 ノーマン・キャンベル
MF 23 米田隼也
MF 24 山田陸
MF 41 長谷川元希
FW 9 チアゴ・サンタナ
控え
GK 13 波多野豪
DF 17 高畑奎汰
DF 37 佐々木奈琉
DF 45 ノ・ヒョンジュン
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 19 澤田崇
MF 34 松本天夢
FW 8 岩崎悠人
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
[ガンバ大阪]
先発
GK 18 荒木琉偉
DF 4 中谷進之介
DF 15 岸本武流
DF 19 池谷銀姿郎
DF 21 初瀬亮
MF 8 食野亮太郎
MF 11 イッサム・ジェバリ
MF 13 安部柊斗
MF 27 美藤倫
MF 97 ウェルトン
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 5 三浦弦太
DF 47 中野伸哉
MF 16 鈴木徳真
MF 36 山本天翔
MF 44 奥抜侃志
FW 7 宇佐美貴史
FW 17 山下諒也
FW 42 南野遥海
監督
イェンス・ヴィッシング
※18:30開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 3 関口正大
DF 4 エドゥアルド
DF 22 翁長聖
DF 29 新井一耀
MF 5 山口蛍
MF 11 ノーマン・キャンベル
MF 23 米田隼也
MF 24 山田陸
MF 41 長谷川元希
FW 9 チアゴ・サンタナ
控え
GK 13 波多野豪
DF 17 高畑奎汰
DF 37 佐々木奈琉
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 19 澤田崇
MF 34 松本天夢
FW 8 岩崎悠人
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
[ガンバ大阪]
先発
GK 18 荒木琉偉
DF 4 中谷進之介
DF 15 岸本武流
DF 19 池谷銀姿郎
DF 21 初瀬亮
MF 8 食野亮太郎
MF 11 イッサム・ジェバリ
MF 13 安部柊斗
MF 27 美藤倫
MF 97 ウェルトン
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 5 三浦弦太
DF 47 中野伸哉
MF 16 鈴木徳真
MF 36 山本天翔
MF 44 奥抜侃志
FW 7 宇佐美貴史
FW 17 山下諒也
FW 42 南野遥海
監督
イェンス・ヴィッシング