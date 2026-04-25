[4.25 J1百年構想リーグ WEST第12節](ピースタ)

※18:30開始

主審:谷本涼

<出場メンバー>

[V・ファーレン長崎]

先発

GK 1 後藤雅明

DF 3 関口正大

DF 4 エドゥアルド

DF 22 翁長聖

DF 29 新井一耀

MF 5 山口蛍

MF 11 ノーマン・キャンベル

MF 23 米田隼也

MF 24 山田陸

MF 41 長谷川元希

FW 9 チアゴ・サンタナ

控え

GK 13 波多野豪

DF 17 高畑奎汰

DF 37 佐々木奈琉

DF 45 ノ・ヒョンジュン

MF 10 マテウス・ジェズス

MF 19 澤田崇

MF 34 松本天夢

FW 8 岩崎悠人

FW 18 山崎凌吾

監督

高木琢也

[ガンバ大阪]

先発

GK 18 荒木琉偉

DF 4 中谷進之介

DF 15 岸本武流

DF 19 池谷銀姿郎

DF 21 初瀬亮

MF 8 食野亮太郎

MF 11 イッサム・ジェバリ

MF 13 安部柊斗

MF 27 美藤倫

MF 97 ウェルトン

FW 23 デニス・ヒュメット

控え

GK 1 東口順昭

DF 5 三浦弦太

DF 47 中野伸哉

MF 16 鈴木徳真

MF 36 山本天翔

MF 44 奥抜侃志

FW 7 宇佐美貴史

FW 17 山下諒也

FW 42 南野遥海

監督

イェンス・ヴィッシング