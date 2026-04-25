ダウンタウンの浜田雅功が２５日、フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」で、ＭＬＢジャーナリストのＡＫＩ猪瀬氏へ、「何者なんですか？」と率直質問し、ＡＫＩ氏を苦笑させた。この日は「野球の最高峰ＭＬＢ」特集で、メジャーリーグを経験したレジェンドＯＢたちが集合。田口壮氏と、井口資仁氏がそれぞれ２個のチャンピオンリングを披露すると、後ろに座るＡＫＩ氏がチャンピオンリングを２つ持っている日本人メジャーリー