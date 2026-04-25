Image:ウェザリー・ジャパン株式会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。“言葉の壁”がイヤホン一つで解決するなんて、まだまだ先の話……。と思っていたら、それを叶えるアイテムがありました！会話のテンポを崩さず、そのまま自然にやり取りできる心地よさで、一度使ったら手放せなくなる。そんな体験を叶えてくれるのが、AI翻訳イヤホン「Wooask M3」です。耳につ