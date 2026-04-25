お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえが２５日までにインスタグラムを更新。ディナーショーで歌う姿を公開した。「全人類に届け！アイラブおばさん」と題して、紫のドレスを着てオリジナルソング「ＩＬＯＶＥＯＢＡＳＡＮ」を熱唱する姿をアップした。「神曲誕生」と書かれていた。この投稿には「届きます必ず！愛の歌！」「私もアイラブ私〜って歌ったら頑張れそうです」「お姉だよ」「リズム天国ぽい」などの