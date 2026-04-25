ジュニアの5人組「ACEes」の浮所飛貴（24）が24日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）にゲスト出演。交友関係を明かした。共演者に「仲のいい芸能人の方はいますか？」と聞かれた浮所は「僕はもう、事務所の先輩ケンティーです」と中島健人の名前を挙げた。「ほんとにお世話になってて。最初事務所を知ったきっかけは嵐さん、入ろうと思ったきっかけになったのはケンティーなんですよ」と続け「（中