【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#39初来日時、ポールがこっそり四谷のソープに入浴したという都市伝説は事実なのかアルバム『ヘルプ！』（1965年8月6日発売）?◇◇◇このアルバム、まず現状の正式タイトルがどうなっているのかが気になっていたのだ。というのは、私の少年時代、ケン・ソーンによる劇中音楽（劇伴）が収録されたアメリカ盤は『ヘルプ（四人はアイドル）』（「四」は漢字）、劇伴