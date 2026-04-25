高野豆腐で作るサラダはボリューム満点 乾物の高野豆腐は煮物のイメージが強いかもしれませんが、じつはサラダにも使えるんです。マヨネーズなどで味つけしてサラダにすることで、お子さんにも食べやすくなるだけでなく、ボリュームアップして食べごたえも◎に。食べざかりのお子さんたちが喜んでくれそうな副菜に早変わり！ マヨネーズ＋αでコクうま マヨネーズにオイスターソースや合わせ酢をプラスしたりすることで、奥深い