２１日、重慶・団結村駅で発車を待つ「西部陸海新ルート」の貨物列車。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶4月24日】中国西部から広西チワン族自治区の北部湾などを経由して世界各地につながる国際物流ルート「西部陸海新ルート」で、重慶市発の貨物列車の運行が拡大している。中国鉄路成都局集団重慶鉄路物流センターの統計によると、1〜3月の運行本数は400本を超え、前年同期比30％以上増加した。21日には