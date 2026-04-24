中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月24日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は24日の記者会見で、現役自衛官による中国大使館侵入や自衛隊艦の台湾海峡進入、武器輸出規制の緩和など、日本におけるこの1カ月の一連の動きを踏まえた質問に対し、日本の「新型軍国主義」はもはや看過できない現実の脅威となっているとの認識を示し、地域諸国に警戒を呼びかけた。郭氏は次のように述べた。人々の目は