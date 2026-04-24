24日(金)はよく晴れましたが、少し風が冷たく感じられました。最高気温は、新潟市中央区で15.9℃、上越市高田で16.3℃など昨日より2℃前後低くなりました。 さて、この週末は『お出かけ日和』になりそうです。 ◆土日の天気図 25日(土)は、日本付近は高気圧に覆われるでしょう。26日(日)も高気圧が優勢で、県内は土日ともに晴れる時間が長くなりそうです。空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いに十分注意を