24日(金)はよく晴れましたが、少し風が冷たく感じられました。最高気温は、新潟市中央区で15.9℃、上越市高田で16.3℃など昨日より2℃前後低くなりました。



さて、この週末は『お出かけ日和』になりそうです。



◆土日の天気図

25日(土)は、日本付近は高気圧に覆われるでしょう。26日(日)も高気圧が優勢で、県内は土日ともに晴れる時間が長くなりそうです。空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いに十分注意をしてください。



◆土日の予想最高気温

25日(土)は、平地で18℃前後、山沿いで22℃前後の予想です。

そして、26日(日)はもう少し気温が上がる見込みで、平地では22℃前後、山沿いでは25℃の夏日になるところがあるでしょう。



さて、まもなくGW！

来週から大型連休に入る方もいるのではないでしょうか。気になるGW前半までのお天気を見てみましょう。



◆10日間予報

来週は度々 低気圧や前線が本州付近を通過するため、5月1日(金)にかけてスッキリしない空模様が続くでしょう。曇りマークの日でも雨予報に変わる可能性があります。



一方で、5月2日(土)以降はしっかりと日差しが届く日がありそうです。最高気温は平年並みかやや高い日が多いですが、真夏日になるなど極端の暑さはなさそうです。



お出かけ予定の方は、こまめに天気予報をチェックしましょう。