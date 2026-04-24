23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏と笘篠賢治氏がヤクルトの守護神・キハダについて言及した。館山氏は「ほぼストレートですからね。どうなってるんですかね。数値を測ってみたいですね。無失点で守り切れるということは、それなりの何かがあるんでしょうね」と、その投球スタイルに驚いた様子。笘篠氏も「しっかりキハダまでみんなが繋いで回そうぜ、ピッチャーの次へ繋ぐ意識