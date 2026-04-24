JAXA=宇宙航空研究開発機構は、H3ロケット6号機を6月10日午前に種子島宇宙センターから打ち上げると発表しました。去年の打ち上げ失敗後、初めての打ち上げとなります。 JAXAによりますと、H3ロケット6号機は6月10日の午前9時53分から午前11時52分の間に、種子島宇宙センターから打ち上げられます。 H3ロケットは去年12月、衛星を載せる台座部分に不具合があり、打ち上げに失敗しました。このため、6号機では、台