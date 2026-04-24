声優の松本梨香が２４日、東京・Ｍｏｒｃ阿佐ヶ谷で行われた人形冒険活劇映画「ヤマトタケル〜白鳥伝説〜」（岡田有甲監督）の舞台あいさつに登壇した。同作は大阪・羽曳野市に伝わる「白鳥伝説」をベースに、古代の世界に迷い込む小学４年生３人が、ヤマトタケル（声・松本）と一緒に困難に立ち向かう冒険活劇だ。松本は「２０２３年に打ち合わせして、それ以降ちゃんと撮影しているのか不安な時もありましたが、去年アフレ