俳優の青木崇高が、2027年1月放送予定のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』に出演することが発表された。松坂桃李が主演を務める同作で、青木は主人公・小栗忠順の盟友である栗本鋤雲を演じる。【写真】宮野真守＆モグライダー芝ら…新キャストを一挙紹介！栗本は幕府医官の家に生まれた秀才で、小栗の幼なじみにして生涯の友。文武に優れ、「おばけ」と呼ばれるほどの才能を持つ人物で、のちに対仏外交の最前線に立つなど幕末の重要