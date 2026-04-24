柏崎市で、地元の園児がサツマイモの苗植えに挑戦し、甘く育つよう「おまじない」をかけました。 さつまいも『紅はるか』の苗を植えたのは、柏崎市立高田保育園の園児28人です。JAえちご中越が子どもたちに食と農業への関心を高めてもらいたいと、20年以上に渡って続けている恒例行事です。 24日は150本の苗植えに挑戦。10月ごろに収穫され、給食で提供されるということです。 ■園児 「楽しかった。大きく(育っ