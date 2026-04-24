インバウンドに沸く東京・浅草で日本発の漫画や特撮、モノマネ芸などに携わる人たちが集い、作品展示やライブなどを開催するイベントスペースがファンや地域住民との交流の場として始動した。昨秋の閉店を経て、今春、再オープンした「ＣＡＦＥオカオカ」。同店のオーナーを務める漫画家でタレントの浜田ブリトニーに話を聞いた。 【写真】バースデーケーキを前に誕生日と開店