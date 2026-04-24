4年後のワールドカップでは、世界のピッチに立っているかもしれない“未来のサッカー日本代表”たちについてお伝えします。先日、ヨーロッパで行われた19歳以下の世界大会の様子を、TOSの田邉智彦アナウンサーが現地で取材してきました。 スイスの会場に向かう日本高校選抜 3月末、イタリアの空港に降り立ったジャージ姿の18人の高校生。 そこから、さらにバスで移動。日本から