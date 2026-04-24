山形はホームで最終節を戦う【(C) B.LEAGUE】 「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦は、4月25日と26日にかけて第32節が行われる。前節に出そろった「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」出場クラブにとっても準備のための重要な2戦となるが、その他の6クラブにとってはBリーグの現行レギュレーションでの最後の2試合。ファン・ブースターへの感謝