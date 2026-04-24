チョルノービリ原発を覆うシェルター＝23日、ウクライナ北部（共同）【チョルノービリ共同】ウクライナ北部にあるチョルノービリ（チェルノブイリ）原発への昨年2月の無人機攻撃で、原子炉を覆うシェルターで発生した火災を消火するためシェルターに開けられた300カ所以上の穴の補修が進んでいないことが23日分かった。原発職員が明らかにした。資金不足などが原因。年内の補修完了を目指している。ウクライナはロシアによる無