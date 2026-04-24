俳優の沢村一樹（58）が、25日から放送される「カーネクスト」の新CMに出演する。車好き仲間のSNSをチェックしている様子を見ていた妻の「カーネクストで売ったのよ」というささやきに触発される夫役を演じる沢村。そこから、自宅のソファでスマホ査定を開始して、長年連れ添った愛車スープラを売却するまでを見事に演じてみせる。にこやかに愛車を見送るラストシーンは必見だ。同CM内には、査定にAIを活用する場面も描かれ