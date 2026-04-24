昨年8月に次女を出産したタレントの辻希美が、妊活について言及した。【映像】現在8か月の次女・夢空（ゆのあ）ちゃん辻は、4月22日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。番組では、5人目の子供で次女の夢空（ゆのあ）ちゃんを妊娠した際の心境について語った。18歳から8か月まで、3男2女の母となった辻。「5人目が欲しくて。もう1回、やっぱり女の子育ててみたいなっていう思いがあって妊活始めたんですけど、な