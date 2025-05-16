館山昌平
館山 昌平（たてやま しょうへい、1981年3月17日 - ）は、神奈川県厚木市出身の東京ヤクルトスワローズに所属するプロ野球選手（投手）。
2026年4月24日
2026年1月24日
2026年1月20日
2025年8月24日
2025年8月20日
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阪神・中野拓夢の超美技に解説者が驚き「守備の強さを感じたプレー」
1点差に詰め寄られた5回、長打になると思われた打球を中野が猛ダッシュ
BASEBALL KING
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巨人が大量得点でヤクルトに勝利 大矢明彦氏「すごく活躍した」
大矢明彦氏は「特に下位打線がすごく活躍した」と下位打線に言及
BASEBALL KING
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3年連続4度目の記録達成のソフトバンク周東佑京 解説の大矢明彦氏が評価
BASEBALL KING
2025年8月16日
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元NPB審判員の坂井遼太郎氏が故意落球を解説「0.1秒の駆け引き」
フルカウント
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パ・リーグTV公式YouTubeで「インフィールドフライ」がテーマ
アウトが適用されるというルールで、元NPB審判員の西岡剛氏が解説
フルカウント
2025年8月11日
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楽天・フランコが勝ち越し打 1軍昇格後は打率.345、2本塁打、5打点と好調
15日の1軍再昇格後は打率.345、2本塁打、5打点と好調を維持している
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阪神が連勝でマジックを「29」に減らす 解説者「読みが素晴らしい」
打率部門は1位に対してわずか2厘差の3位と良い位置につけている
BASEBALL KING
2025年6月29日
2025年6月12日
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阪神・伊藤将司が8回途中無失点の好投 谷沢健一氏は評価
4回から7回にかけては制球が冴えわたり、無安打投球を見せた
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楽天が4連敗 内星龍は「バッテリーとして打ち直されるというのは避けたい」
館山昌平氏は「バッテリーとして打ち直されるというのは避けたい」と指摘
BASEBALL KING
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日本ハムがヤクルトに勝利 59試合目でチーム12個目の完投
先発の加藤貴之は初回、3安打を許すも1失点で踏ん張る投球で完投
BASEBALL KING
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矢野の粘り「四球かなと...」
延長12回、一死満塁で矢野雅哉が10球目で適時打を放ち、決勝点を挙げた
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