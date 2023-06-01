[4.23 ベルギー・リーグプレーオフ1第4節](Daio Wasabi Stayen Stadium)※27:45開始<出場メンバー>[シントトロイデン]先発GK 16 小久保玲央ブライアンDF 5 谷口彰悟DF 23 J. PupeDF 26 ビサル・ムスリウDF 60 ロベルトヤン・バンウェセマールMF 6 山本理仁MF 8 アブドゥライェ・シッサコMF 10 イリアス・セバウィMF 13 伊藤涼太郎MF 38 松澤海斗FW 42 後藤啓介控えGK 21 マット・レンドファーDF 4 ロイク・ムベ・ソウDF 18