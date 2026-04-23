1年2か月の休館を経て呉市の大和ミュージアムが生まれ変わりました。初日から多くの人が詰めかけました。午後6時の閉館時間を過ぎて、静けさを取り戻しています。入口を入ってすぐのところにある10分の1戦艦「大和」。その迫力を感じるとともに細部にわたってこだわって造られています。大和ミュージアムの外にはミュージアムショップが出来ていますが、そこにも列が出来るほど人がいらっしゃいました。こ