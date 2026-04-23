4月23日、B3の湘南ユナイテッドBCは、内田旦人が2025－26シーズン限りで現役を引退することを発表した。 北海道出身で現在29歳の内田は、東海大学札幌高校から東海大学へと進学し、地元クラブのレバンガ北海道でプロキャリアをスタート。その後は京都ハンナリーズ、B2の青森ワッツへの移籍を経て、昨シーズンからB3の湘南へ加入していた。 在籍2年目だった今シーズンはリӦ