小学6年と中学3年を対象にした全国一斉の学力テストが行われ、県内で約4万6000人が参加しました。広島市の高須小学校では、6年生約80人がテストに臨みました。「全国学力テスト」は小学6年と中学3年が対象です。県内で約4万6000人が参加し、「国語」、「算数・数学」、「英語」の教科で行われました。■広島市立高須小学校戸田 美鈴 校長「（児童の）強みや弱みを分析して、学校として、こういう点に力を入れようと柱を持つ