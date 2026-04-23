＜前澤杯初日◇23日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞「練習通りできた」。ツアー未勝利の中西直人が清々しい表情を浮かべた。QTランク122位で今季は下部ツアーが主戦場となる37歳は、今大会に推薦で出場している。雨の中行われたこの日、ボギーなしの9バーディを奪い「63」。ツアーでの自己ベストスコアを記録し、9アンダー・単独首位発進で滑り出した。【写真】スプリットハンド素振りを行うと、かっこいいイン