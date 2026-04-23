【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszが様々な企画に挑戦する番組『タイムレスマン』が、4月24日21時58分から放送される。今回は、100人の女性がメンバー8人の“センス”を審査する異色の新企画「timelesz 100（ワンハンドレッド）」をお届け。timeleszが、互いのプライドを懸けて激突するセンスバトルが幕を開ける。 ■timeleszメンバーのセンスが問われる競技に挑戦 番組冒頭、今回の企画内容を何