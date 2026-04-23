timeleszメンバーが互いのプライドを懸けてセンスバトルで激突！一般女性100人のダメ出しに翻弄

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timeleszが様々な企画に挑戦する番組『タイムレスマン』が、4月24日21時58分から放送される。今回は、100人の女性がメンバー8人の“センス”を審査する異色の新企画「timelesz 100（ワンハンドレッド）」をお届け。timeleszが、互いのプライドを懸けて激突するセンスバトルが幕を開ける。

■timeleszメンバーのセンスが問われる競技に挑戦

番組冒頭、今回の企画内容を何も知らされないままスタジオに集まり、幕の前に立たされたtimeleszの8人。すると突然、幕が開き、目の前には100人の一般女性が現れる。続いて進行役の平成ノブシコブシ・吉村崇が登場し、今回の企画趣旨を説明し始める。

「人としていちばん重要なもの、それはセンス！ センスがないヤツほどカッコ悪いものはない！」

timelesz一人ひとりのセンスを明らかにするべく実施するのが、新企画「timelesz 100」である。メンバーは、己のセンスが問われるオリジナルの競技に挑戦。観覧席の女性100人がそれぞれの演技を審査し、メンバーはその順位に応じてポイントを獲得できる。最終的に最も多くのポイントを稼いだメンバーに「キング・オブ・センスマン」の称号が与えられる。

今回8人がチャレンジする競技は、即興で絵を描き、そのセンスを競う「お絵描きセンス」、お菓子をいかにセンスよくお皿に盛り付けられるかを競う「～菓道～（かどう）」、そして、女性の心を読み取るセンスがどれだけあるかを競い合う「カウントダウンセンス」の3つ。

「お絵描きセンス」や「菓道」では、“衝撃作品”が続々登場し、女性たちの悲鳴が連発!? また「カウントダウンセンス」では、女性100人に質問を投げかけ、該当者を8人に絞り込めるかに挑戦するのだが、“8人ぴったり”の奇跡は起きるのか…？

はたして、女性100人が認める「キング・オブ・センスマン」の座を獲得するメンバーはいったい誰なのか。そして8人の中で最もセンスがないtimelesz＝「センスレス」に選ばれてしまうメンバーは？

女性たちの手厳しいダメ出しの数々に翻弄される8人の表情も要注目だ。

■番組情報

フジテレビ系『タイムレスマン』

04/24（金）21:58～22:52

出演：timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）

進行：吉村崇（平成ノブシコブシ）

(C)フジテレビ

■関連リンク

『タイムレスマン』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/timeleszman/