村上春樹さん世界的なベストセラー作家の村上春樹さんが約3年ぶりとなる新作長編小説「夏帆―TheTaleofKAHO―」を刊行すると、新潮社が23日発表した。同社によると、発売日は7月3日で、主人公は26歳の絵本作家の女性という。村上さんの長編は2023年の「街とその不確かな壁」以来。