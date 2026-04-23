22日に都内で行われた「最新DEFENDERモデルお披露目＆ブランドアンバサダー就任発表会」に、俳優の岡田准一（45）が登場した。【映像】全身ブラックコーデでシックな装いの岡田准一今回、“不可能を可能にする”というコンセプトを体現する存在として、ブランド・アンバサダーに就任した岡田。発表会では、“不可能を可能にする”ポイントについて明かした。岡田「世の中には不可能だと思うこともたくさんあると思うけれど、ま