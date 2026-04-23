チャンネル登録者数287万人のダイエットYouTuber・「かとひな」こと加藤ひなたさんが2026年4月22日にXで、20代最後の誕生日を迎え公開した近影に「ムチムチ」との反応が寄せられたとして、驚きとともに思いをつづった。加藤さんは、20キロのダイエットに成功したことを公表している。「現実離れした基準に慣れすぎ」加藤さんは21日、Xで「お、、たんじょうび、、！！！！！！！！ なんと、20代最後になりました」と報告した。そし