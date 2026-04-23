物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は4月6日に亡くなった小川賢太郎氏を取り上げる。＊＊＊【写真を見る】ニヤリと笑う小川賢太郎氏人柄が垣間見えるようだ過去は隠さず牛丼の「すき家」などを展開するゼンショーホールディングスを1982年に創業した小川賢太郎氏は、一代で日本外食業界の頂点に立った。創業以来の理念は「世界から飢餓と貧困を撲滅