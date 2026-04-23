新潟・三条市で21日、2階建てアパートで火事があり、40代の女性が足をやけどして搬送された。島根・松江市でも同日、バイク店を兼ねる住宅が出火し全焼した。「数分もしないうちに…」アパートが炎上カメラが捉えたのは、真っ赤な炎に包まれた2階建てのアパート。骨組みが浮かび上がり、激しく燃えている。21日昼ごろ、新潟・三条市で上がった火の手。アパートの住人が、「屋根裏が燃えている」と119番通報した。現場は、住宅など