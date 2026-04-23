新潟・アパート火災で住人女性けが 「数分もしないうちに建物全体に火が」 島根・店舗兼住宅が全焼、店主は避難
新潟・三条市で21日、2階建てアパートで火事があり、40代の女性が足をやけどして搬送された。島根・松江市でも同日、バイク店を兼ねる住宅が出火し全焼した。
「数分もしないうちに…」アパートが炎上
カメラが捉えたのは、真っ赤な炎に包まれた2階建てのアパート。
骨組みが浮かび上がり、激しく燃えている。
21日昼ごろ、新潟・三条市で上がった火の手。
アパートの住人が、「屋根裏が燃えている」と119番通報した。
現場は、住宅など建物が密集している場所。
火が出た当時の様子について、近隣住民は「最初は下の方だけだったが、数分もしないうちに全部に火が回っていた」と話している。
この火事で、アパートの1階に住む40代の女性が足にやけどをして病院へ運ばれている。
バイク店兼住宅が全焼…けが人なし
火事は島根・松江市でも起きていた。
帰宅時間帯の21日午後5時40分ごろ、バイク店を兼ねる住宅から出火した。
火は約4時間後に消し止められたが、建物は全焼した。
店にいた店主は焦げたにおいを感じてすぐに避難し、けがはないという。
（「イット！」4月22日放送より）