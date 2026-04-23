新潟・アパート火災で住人女性けが　「数分もしないうちに建物全体に火が」　島根・店舗兼住宅が全焼、店主は避難

新潟・三条市で21日、2階建てアパートで火事があり、40代の女性が足をやけどして搬送された。島根・松江市でも同日、バイク店を兼ねる住宅が出火し全焼した。

「数分もしないうちに…」アパートが炎上

カメラが捉えたのは、真っ赤な炎に包まれた2階建てのアパート。

骨組みが浮かび上がり、激しく燃えている。

21日昼ごろ、新潟・三条市で上がった火の手。

アパートの住人が、「屋根裏が燃えている」と119番通報した。

現場は、住宅など建物が密集している場所。

火が出た当時の様子について、近隣住民は「最初は下の方だけだったが、数分もしないうちに全部に火が回っていた」と話している。

この火事で、アパートの1階に住む40代の女性が足にやけどをして病院へ運ばれている。

バイク店兼住宅が全焼…けが人なし

火事は島根・松江市でも起きていた。

帰宅時間帯の21日午後5時40分ごろ、バイク店を兼ねる住宅から出火した。

火は約4時間後に消し止められたが、建物は全焼した。

店にいた店主は焦げたにおいを感じてすぐに避難し、けがはないという。

（「イット！」4月22日放送より）