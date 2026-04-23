ファミリーマートは、社会貢献活動「スマイルおむすびプロジェクト」の一環として、21日に日本女子体育大学附属二階堂高校(東京都世田谷区)のダンス部に、おむすびと、同社のおむすびアンバサダーを務める大谷翔平選手からのメッセージをサプライズで届けた。同プロジェクトは、2025年から展開している。「大きなおむすび」シリーズの売上の一部を活用し、子どもたちに笑顔を届けることを目的に、全国の高校におむすびを差し入れて