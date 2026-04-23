今年1月以降の三重県内の経済情勢について東海財務局津財務事務所は「持ち直している」として、前回の判断を据え置きました。津財務事務所によりますと、原材料価格の高騰や物価高の影響が見られる項目があるものの、主要観光施設など一部の業態で個人消費が緩やかに回復していることや、半導体メモリの生産活動が回復していることなどから、県内の経済情勢について、おととし1月の判断以降、10期連続で「持ち直している」とし、判