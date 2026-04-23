ファーストリテイリングは軟調。創業者で代表取締役会長兼社長の柳井正氏が２２日付で関東財務局に提出した変更報告書で、ファストリ株の保有割合（親族ら共同保有分を含む）が４０．２８％から３９．２５％へ減少したことが判明した。報告義務発生日は４月１５日。 出所：MINKABU PRESS