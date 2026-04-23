ヒロミ＆相葉雅紀が全国の人々のお困りごとを全力解決、日本を元気にするバラエティ『相葉ヒロミのお困りですカー？』。本日4月23日（木）の同番組は、2時間スペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！春は「菜の花列車」としても人気のローカル線・いすみ鉄道で長年働いてきた75歳の仲良し3人組が引退――。相葉ヒロミが挑むのは、3人の後輩から寄せられた「いすみ鉄道復活を前に大先輩が引退。どうやって