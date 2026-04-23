ヒロミ＆相葉雅紀、75歳鉄道マン3人組の引退式をお手伝い！“アイドル”紅白歌手登場で涙

ヒロミ＆相葉雅紀が全国の人々のお困りごとを全力解決、日本を元気にするバラエティ『相葉ヒロミのお困りですカー？』。

本日4月23日（木）の同番組は、2時間スペシャルが放送される。

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春は「菜の花列車」としても人気のローカル線・いすみ鉄道で長年働いてきた75歳の仲良し3人組が引退――。

相葉ヒロミが挑むのは、3人の後輩から寄せられた「いすみ鉄道復活を前に大先輩が引退。どうやってお祝いすればいい？」という責任重大なお困りごと。

2人は、若手社員たちと協力して、18歳からともに働き、57年の鉄道人生を終えるレジェンド3人の大送別会を開催することに。

まずは、2022年に運行を終了した「レストラン列車」の料理を食べてみたかったという3人の希望をかなえるべく、1日限定「レストラン列車」の奇跡の復活が実現。

当時のシェフがメニューを再現し、海の幸をふんだんに使用した料理を振る舞うことに。シェフの手伝いをするヒロミも「確かにコレは食べてみたいよなぁ」と納得した絶品メニューを前にした3人組は…。

また、相葉は、「もっと観光客を増やしたい」という3人の願いを実現するために、新たな観光スポットを誕生させる。

駅舎の横にある小屋を「映えるフォトスポットに変身させれば、きっと写真を撮りにたくさんの人が来る」と語った相葉のDIYプランとは？

一方、レストラン列車の車内では、車掌の制服に身を包んだ相葉の司会進行で、とあるイベントが行われる。

3人のアイドルだという「紅白歌手」がまさかのサプライズ登場。この想像すらしていなかったうれしいサプライズに3人組は思わず涙。彼らを歓喜させた歌手とは？

そして、相葉ヒロミが準備した「最大のサプライズ」の時間が訪れる。

それは、鉄道の運休により、運転できないまま引退する予定だったため、特別に許可がおりたラストランで…。

◆相葉が変装ドッキリ!?

今回、初めて二手に分かれてお困りごとを解決することになった相葉ヒロミ。

ヒロミに「相葉にしかできないことだよ」と送り出され、割烹料理店のご主人の「子育てと仕事で多忙すぎる妻を喜ばせたい」というお困りごとに挑む。

好きなものが“アイドル”だと聞いた相葉は、悩み抜いたあげく、思いもよらない変装サプライズを決行することに。

ありとあらゆる変装を試してみたものの、長年の勘が働いた相葉は「スベッてる（笑）？」と苦笑。

すべてをボツにし、まさかのドッキリを実行。相葉が捨て身で挑んだサプライズドッキリ大作戦に、超多忙のお母さんは…。

◆大量のタコ壺900個と大格闘！

一方、「ひとりだと寂しいね…」と言いながら大原漁港へ向かったヒロミが挑むのは、いすみ名物のタコ漁に励む漁師からの「タコ壺900個を掃除してほしい」というお困りごと。

ヒロミは、漁で汚れたタコ壺を来年に向けてキレイにするという大変な作業に、「掃除は任せてください！」と自信をのぞかせる。

しかし、タコ壺に付着したフジツボや海藻をヘラで削り取るという先の見えない作業に取りかかった瞬間、「これは大変だ…」と思わず悲鳴が。

「タコ壺が汚れているとタコが中に入ってくれない」と聞いたヒロミが黙々と作業を続けていると、矢沢永吉の大ファンだという漁師が助っ人に現れる。さらに、タコ壺と格闘するヒロミのもとに、相葉も駆けつける。