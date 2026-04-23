DFBポカール準決勝が22日に行われ、レヴァークーゼンとバイエルンが対戦した。先週末に行われたシュトゥットガルト戦でブンデスリーガ連覇を成し遂げて今季1冠目を達成したバイエルン。その勢いに乗って2冠目を目指す今回のポカールではファイナル進出を懸けてレヴァークーゼンと対戦した。なお、この試合でDF伊藤洋輝はベンチスタートとなった。発煙筒による煙がスタジアムにこもった影響で数分遅れでのキックオフとなった