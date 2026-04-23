ラ・リーガ 25/26の第33節 レアル・ソシエダードとヘタフェの試合が、4月23日03:00にレアレ・アレーナにて行われた。 レアル・ソシエダードは久保 建英（MF）、オーリ・オスカールソン（FW）、ブライス・メンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘタフェはルイス・バスケス（FW）、マルティン・サトリアーノ（FW）、マウロ・アランバリ（MF