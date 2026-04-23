新馬、水仙賞を連勝したノーブルサヴェージの最終追いは坂路で併せ馬を行った。力強い脚さばきでラスト1F12秒3をマークし、僚馬ルージュアズライト（6歳3勝クラス）と併入。2週連続で追い切りに騎乗した小林凌（レースはレーン）は「1週前より折り合いも良く、しまいの反応も良かった」と仕上がりに太鼓判を押した。前走は好位2番手から、上がり3F最速タイ35秒7でまとめての完勝。今回は新馬Vの東京コースに戻る一戦。森一師は